Bu çocukları tanıdınız mı? Onlar artık çok ünlü...
Ünlü isimlerin çocukluk hallerini merak mı ediyorsunuz? İşte ünlülerin çocukluk halleri... Bazı isimler hiç değişmemiş bazıları ise bugünkü görünümlerine pek benzemiyor... Gelin birlikte ünlü isimlerin geçmişlerine doğru bir yolculuğa çıkalım.
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Serenay Sarıkaya, 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı, "Hiyaaaa. Küçük ben..." notunu düştü. Serenay Sarıkaya'nın 250 binden fazla beğeni alan gönderisi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Burcu Biricik, instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile asla değişmeyen ünlüler listesine girdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ
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Acun Ilıcalı