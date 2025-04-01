Aliye dizisinin Arda'sıydı... Ayberk Koçar büyüdü, son hali şaşırttı
Bir döneme damgasını vuran Aliye dizisinde Arda karakteriyle hafızalara kazınan Ayberk Koçar, 25 yaşına geldi. Çocuk yıldız Ayberk Koçar, son haliyle şaşırttı.
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2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisi, o döneme damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor.
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Başrollerinde Sanem Çelik, Nejat İşler, Halit Ergenç gibi oyuncuların bulunduğu Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.
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Aliye dizisinden sonra Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ayberk Koçar, şimdilerde 25 yaşında.
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Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Koçar, kendisine oyunculuktan başka bir yol çizdi.