Alizade ve sevgilisi Jonas Beck'ten Sevgililer Günü pozları
Ünlü rapçi Alizade, yönetmen sevgilisi Jonas Beck ile Sevgililer Günü'nü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Anormal, Stop Smoking, Special gibi rap ve R&B parçalarıyla son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan Alizade, Sevgililer Günü kutlamasını takipçileriyle paylaştı.
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Rapçi Alizade, yönetmen sevgilisi Jonas Beck ile peş peşe pozlarını yayınladı.
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İşte ünlü çiftin Sevgililer Günü kutlaması...
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