Alizade ve sevgilisi Jonas Beck'ten Sevgililer Günü pozları

Ünlü rapçi Alizade, yönetmen sevgilisi Jonas Beck ile Sevgililer Günü'nü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Alizade ve sevgilisi Jonas Beck'ten Sevgililer Günü pozları - Resim : 1

Anormal, Stop Smoking, Special gibi rap ve R&B parçalarıyla son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan Alizade, Sevgililer Günü kutlamasını takipçileriyle paylaştı.

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Alizade ve sevgilisi Jonas Beck'ten Sevgililer Günü pozları - Resim : 2

Rapçi Alizade, yönetmen sevgilisi Jonas Beck ile peş peşe pozlarını yayınladı.

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Alizade ve sevgilisi Jonas Beck'ten Sevgililer Günü pozları - Resim : 3

İşte ünlü çiftin Sevgililer Günü kutlaması...

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Alizade ve sevgilisi Jonas Beck'ten Sevgililer Günü pozları - Resim : 4