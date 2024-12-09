Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu! Alper Rende evlilik teklif etti
Altın Kelebek Ödül Töreni'ne fenomen Alper Rende'nin sevgilisi Betül Çakmak'a yaptığı evlilik teklifi damga vurdu.
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Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi' ödülünü alan Alper Rende ödülünü almak için sahneye çıktığında büyük bir sürpriz yaptı.
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Alper Rende, beraber içerik ürettiği, uzunca bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Betül Çakmak'ı sahneye davet etti.
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Kısa bir konuşma yapan Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklif etti. Alper Rende, "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi.
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Betül Çakmak gözyaşlarını tutamadı. Evlilik teklifi sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.