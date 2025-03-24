Alya’nın annesi Albora Konağı’nda! Uzak Şehir 19. bölümde neler olacak?
Her bölümü büyük bir heyecan ve merakla takip edilen Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü bugün izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde Alya’nın annesi Albora Konağı’na geliyor. Alya’nın annesinin konağa gelişi, dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.
Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun ve Müfit Kayacan gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Uzak Şehir, her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 19. bölümüyle bu akşam ekranlarda yer alacak.
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’e usta oyuncu Nursel Köse, Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi ‘Fikriye’ karakteriyle dahil oluyor. Alya’nın annesinin konağa gelişi, dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi olurken, Cihan ile Şahin arasındaki ‘Albora’nın başına geçme’ konusu tansiyonu yükseltiyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Fikriye karakteriyle hikayesini daha da derinleştirecek. Heyecan yaratan tanıtımda, Nare’nin Cihan’a ‘Sen Meryem’i seviyordun ama Alya gelene kadar…’ sözleriyle Cihan’ın değiştiğini vurgularken Cihan ile Demir’in aynı masaya oturma sebebi merak uyandırıyor.
Şahin, Albora’nın başına geçme konusundaki kararlılığını dile getirirken, Cihan ise “Savaş, ama temiz ve adil olsun.” diyerek karşılık veriyor.