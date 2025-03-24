Alya’nın annesi Albora Konağı’nda! Uzak Şehir 19. bölümde neler olacak?

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun ve Müfit Kayacan gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Uzak Şehir, her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 19. bölümüyle bu akşam ekranlarda yer alacak.