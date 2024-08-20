Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh, babasının soyadını bıraktı

Bu yılın başlarında, küçük kızları Vivienne, annesi Angelina Jolie ile birlikte prodüksiyonunda yer aldığı 'The Outsiders' adlı oyunun afişinde adını 'Vivienne Jolie' olarak yazdırmıştı.

Jolie ve Pitt çiftinin en büyük kızları Zahara da Kasım 2023'te kız öğrenci yurduna kabul töreni sırasında kısaltılmış adını gururla söylemişti. Ancak Zahara ve Vivienne'in isim değişikliklerinin resmi olarak yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.