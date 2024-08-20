Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh, babasının soyadını bıraktı

2016 yılında ayrılan ve 2019 yılında resmen boşanan Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin dava süreci birçok kişi tarafından merakla takip edilmişti.
Mayıs ayında 18 yaşına bastığı doğum gününde mahkemeye başvuran Shiloh, nüfusundan babasının soyadını resmen sildirdi. Böylece Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olan adı Shiloh Nouvel Jolie olarak değişti.
Shiloh'un isim değişikliğine ilişkin duruşmanın başlangıçta temmuz ayında yapılması planlanmıştı, ancak mahkeme, gerekli özgeçmiş kontrolünü zamanında tamamlamadığı için duruşma ertelenmişti.
İKİ KIZI DAHA ÖNCE ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
2016'da ayrılan ve 2019'da resmen boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisinin üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu var.
Bu yılın başlarında, küçük kızları Vivienne, annesi Angelina Jolie ile birlikte prodüksiyonunda yer aldığı 'The Outsiders' adlı oyunun afişinde adını 'Vivienne Jolie' olarak yazdırmıştı.
Jolie ve Pitt çiftinin en büyük kızları Zahara da Kasım 2023'te kız öğrenci yurduna kabul töreni sırasında kısaltılmış adını gururla söylemişti. Ancak Zahara ve Vivienne'in isim değişikliklerinin resmi olarak yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.