Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlunun son hali ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın vefatı sırasında 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali görenleri şaşırttı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlunun son hali ortaya çıktı - Resim : 1

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Eda rolüyle sevilen oyuncu Defne Joy Foster 2011'de hayatını kaybetmişti. Foster, hayatını kaybettiğinde geride Can adında minik bir erkek çocuğu bırakmıştı.

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Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlunun son hali ortaya çıktı - Resim : 2

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, şimdi 14 yaşında.

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Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlunun son hali ortaya çıktı - Resim : 3

Defne Joy Foster'ın eşi ünlü oyuncunun ölümünden 8 ay sonra Beyza Dankal'la dünyaevine girdi. Eşiyle birlikte sosyal medya kanalı açan İlker Yasin Solmaz, oğlunun ilk tepkisini paylaştı.

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Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu! Defne Joy Foster'ın oğlunun son hali ortaya çıktı - Resim : 4


İlker Yasin Solmaz, oğlunun görüntüsünü; "Can Kılıç, ünlü anne - babasını izliyor" notuyla paylaştı.