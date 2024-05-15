Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik ve eşinden yeni poz
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Burcu Biricik anne olmak için gün sayıyor. Eşi Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'in göbeğini öperek kızı Luna’ya olan sevgisini gösterdi.
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2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi ile magazin gündemine gelmişti. İkilinin kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
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Biricik, geçtiğimiz günlerde 35. yaşıa girdi. Hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren ünlü isim, kızının adını ilk kez açıkladı.
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Pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik, mumları üflemeden önce sevdiklerine duygusal bir konuşma yaptı.
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Şimdilerde anne olmak için gün sayan Burcu Biricik ve eşinden yeni poz geldi. Eşi Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'in göbeğini öperek kızı Luna’ya olan sevgisini gösterdi. O poz sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.