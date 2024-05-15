Şimdilerde anne olmak için gün sayan Burcu Biricik ve eşinden yeni poz geldi. Eşi Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'in göbeğini öperek kızı Luna’ya olan sevgisini gösterdi. O poz sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.