Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten yeni pozlar: Gülümse Luna gülümse
Şimdilerde anne olmak için gün sayan Burcu Biricik, doğuma sayılı günler kala karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma "Gülümse Luna Gülümsee" notunu düştü.
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2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve adını 'Luna' koyacakları bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu.
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İlk çocuğunu kucağına almak için artık gün sayan ve her seferinde annelik heycanını takipçleriyle paylaşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yeni karnı burnunda paylaşımlar yaptı.
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Biricik, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa; "Gülümse Luna gülümsee" notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun, bu paylaşımının altına Filiz Akın; "En güzel anne adayı güzel Burcucum" notunu düştü.