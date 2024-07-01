Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten yeni pozlar: Gülümse Luna gülümse

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Burcu Biricik, doğuma sayılı günler kala karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma "Gülümse Luna Gülümsee" notunu düştü.

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Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten yeni pozlar: Gülümse Luna gülümse - Resim : 1

2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve adını 'Luna' koyacakları bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu.

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Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten yeni pozlar: Gülümse Luna gülümse - Resim : 2

İlk çocuğunu kucağına almak için artık gün sayan ve her seferinde annelik heycanını takipçleriyle paylaşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yeni karnı burnunda paylaşımlar yaptı.

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Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten yeni pozlar: Gülümse Luna gülümse - Resim : 3

Biricik, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa; "Gülümse Luna gülümsee" notunu düştü. 

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Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'ten yeni pozlar: Gülümse Luna gülümse - Resim : 4

Ünlü oyuncunun, bu paylaşımının altına Filiz Akın; "En güzel anne adayı güzel Burcucum" notunu düştü. 