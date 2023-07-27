Anne olmak için gün sayan Ezgi Mola'dan tatil pozları

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

TATİL POZLARI

Ezgi Mola, karnı burnunda pozlarını paylaştı. Altı aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Mola'nın karelerine beğeni yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ezgi mola (@ezomola)'in paylaştığı bir gönderi

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde arkadaşları Enis Arıkan'ın İzmir Alaçatı'da düzenlediği bir partiyle erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Mutlu gününde Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti. Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.