Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz
Oğlunu dünyaya getirmesine sayılı günler kalan Neslihan Atagül'den yeni kare geldi.
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Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi başarılı projelerle tanınan Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti.
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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, eylül ayında bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
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Bir erkek bebek sahibi olacağını söyleyen ünlü oyuncudan yeni bir fotoğraf geldi.
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Şu günlerde anne olmak için heyecanla bekleyen Atagül, sosyal medyada paylaştığı karnı burnunda pozuyla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.