Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi başarılı projelerle tanınan Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti.