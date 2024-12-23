Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz

Oğlunu dünyaya getirmesine sayılı günler kalan Neslihan Atagül'den yeni kare geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz - Resim : 1

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi başarılı projelerle tanınan Neslihan Atagül,  2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti.

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Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz - Resim : 2

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, eylül ayında bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.

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Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz - Resim : 3

Bir erkek bebek sahibi olacağını söyleyen ünlü oyuncudan yeni bir fotoğraf geldi.

 

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Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni poz - Resim : 4

Şu günlerde anne olmak için heyecanla bekleyen Atagül, sosyal medyada paylaştığı karnı burnunda pozuyla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.