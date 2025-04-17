Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den hamilelik pozları

2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olmaya hazırlanıyor. ünlü oyuncu Hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den hamilelik pozları - Resim : 1

En son Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade rolüyle boy gösteren Ege Kökenli 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncudan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.  

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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den hamilelik pozları - Resim : 2

32 yaşındaki oyuncu, eşi Lior Ahituv ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini duyurduğu paylaşımda, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notunu düştü. 

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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den hamilelik pozları - Resim : 3

Hamileliğini duyurduğu videoda büyüyen karnı dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede birçok tebrik mesajı aldı.

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Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den hamilelik pozları - Resim : 4

Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı. 