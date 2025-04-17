Anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli'den hamilelik pozları
2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli anne olmaya hazırlanıyor. ünlü oyuncu Hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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En son Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade rolüyle boy gösteren Ege Kökenli 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncudan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.
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32 yaşındaki oyuncu, eşi Lior Ahituv ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini duyurduğu paylaşımda, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notunu düştü.
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Hamileliğini duyurduğu videoda büyüyen karnı dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede birçok tebrik mesajı aldı.
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Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.