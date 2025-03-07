Anne olmaya hazırlanan Karsu'dan baby shower partisi

Anne olmak için gün sayan ünlü sanatçı Karsu Dönmez, oğluna baby shower partisi düzenledi. Şarkıcı, o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmaya hazırlanan Karsu'dan baby shower partisi - Resim : 1

Ünlü sanatçı Karsu Dönmez geçtiğimiz yıl temmuz ayında Hollandalı Mike Schrama ile evlenmişti. 

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Anne olmaya hazırlanan Karsu'dan baby shower partisi - Resim : 2

Düğünden kısa bir süre sonra Karsu, hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, 'Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!' ifadelerini kullanmıştı.

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Anne olmaya hazırlanan Karsu'dan baby shower partisi - Resim : 3

Karsu, geçtiğimiz aylarda da 46. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı. Pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer veren şarkıcı, bu paylaşımla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

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Anne olmaya hazırlanan Karsu'dan baby shower partisi - Resim : 4

Bebeğini kucaklamaya az bir zaman kala şarkıcı, bir baby shower düzenledi ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.