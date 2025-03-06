Annem Ankara final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara dizisi için final karar alındı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Annem Ankara final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı BKM imzalı Annem Ankara yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. 

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Annem Ankara final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturduğu Annem Ankara için yeni bir gelişme yaşandı. 

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Annem Ankara final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Annem Ankara dizisi için final kararı geldi. Dizi 15. bölümde final yapacak. 

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Annem Ankara final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Dizi, üç evlat annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın eşi olan Zuhal'in 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği zorlu hayat mücadelesini anlatıyor. 