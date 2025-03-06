Annem Ankara final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara dizisi için final karar alındı.
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Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı BKM imzalı Annem Ankara yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.
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Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturduğu Annem Ankara için yeni bir gelişme yaşandı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Annem Ankara dizisi için final kararı geldi. Dizi 15. bölümde final yapacak.
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Dizi, üç evlat annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın eşi olan Zuhal'in 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği zorlu hayat mücadelesini anlatıyor.