Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası Cengiz İynemli vefat etti

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

Elele Online

Elele Online
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Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası Cengiz İynemli vefat etti - Resim : 1

Şimdilerde Deha dizisinde canlandırdığı Devran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, acı haberle sarsıldı.

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Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası Cengiz İynemli vefat etti - Resim : 2

34 yaşındaki ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası Cengiz İynemli vefat etti - Resim : 3

34 yaşındaki ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası Cengiz İynemli vefat etti - Resim : 4

Cengiz İynemli'nin, bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.