Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası Cengiz İynemli vefat etti
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.
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Şimdilerde Deha dizisinde canlandırdığı Devran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, acı haberle sarsıldı.
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34 yaşındaki ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
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34 yaşındaki ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Cengiz İynemli'nin, bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.