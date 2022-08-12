Arctic Monkeys üyeleri Beyoğlu'nda bir bakkal tarafından kovuldu

Ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys, İstanbul’da 9 ve 10 Ağustos’ta konser verdi.

TV100’ün haberine göre; konserler sonrası grup üyeleri bir süre daha İstanbul’da kaldı. Habere göre grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekâna gitti. Mekânın yanında bulunan bakkalın önünden geçen ekip üyeleri, alkol şişelerini yere koyup bir süre sohbet edince ortalık karıştı. Tepki gösteren bakkal sahibi önce şişeleri alıp çöpe fırlattı, müzisyenlerin cevap vermesi üzerine de İngilizce bağırıp tepki gösterdi.

Grup üyelerini bakkalın önünden kovan esnaf, çevreden gelen “Onlar dünyaca ünlü şarkıcılar” yorumuna “Fark etmez” yanıtını verdi. Cook ve O’malley önce mekana girdi ardından çıkıp İstiklal Caddesi’nin kalabalığına karıştı.



