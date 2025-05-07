Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte"

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güler, paylaşımına, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte" - Resim : 1

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, hem sahadaki performansıyla hem de  sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 

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Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte" - Resim : 2

Genç futbolcu, İspanya'daki yaşamından kesitler sunarak ailesi, kız arkadaşı Duru Nayman ve çocukluk yıllarına ait bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte" - Resim : 3

Güler yaptığı o paylaşımların altına ise; "Son fotoğrafta Hâlâ o aynı çocuk işte" notunu ekledi.

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Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte" - Resim : 4

Yıldız oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı. 