Arda Güler çocukluk fotoğrafını paylaştı: "Hâlâ o aynı çocuk işte"
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güler, paylaşımına, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.
1 / 6
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, hem sahadaki performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
2 / 6
Genç futbolcu, İspanya'daki yaşamından kesitler sunarak ailesi, kız arkadaşı Duru Nayman ve çocukluk yıllarına ait bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
3 / 6
Güler yaptığı o paylaşımların altına ise; "Son fotoğrafta Hâlâ o aynı çocuk işte" notunu ekledi.
4 / 6
Yıldız oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.