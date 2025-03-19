Arda Turan: Sen kendini kiminle kıyaslıyorsun karıcığım?

'SEN DAHA GERÇEKÇİ BEN YUFKA YÜREKLİ'

Ünlü teknik adam, “Sen hainsindir, kötü tarafımızsın bizim. Ben iyi tarafım, öyle tamamlıyoruz. Sen daha gerçekçi, ben daha yufka yürekli, enayiyimdir. Beni kandırmak kolay” dedi.