Arda Turan: Sen kendini kiminle kıyaslıyorsun karıcığım?
Galatasaray’ın eski futbolcusu şimdi ise Eyüpspor’un teknik direktörü olan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk oldu.
2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünya evine giren Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Arda Turan, önceki gün eşinin YouTube'daki 'Beş Çayı' programına konuk oldu.
Arda Turan, programına konuk olduğu Aslıhan Doğan Turan’ın “Birbirimizi en çok hangi yönlerden tamamlıyoruz?” sorusuna verdiği yanıtla eşini şaşırttı.
'SEN DAHA GERÇEKÇİ BEN YUFKA YÜREKLİ'
Ünlü teknik adam, “Sen hainsindir, kötü tarafımızsın bizim. Ben iyi tarafım, öyle tamamlıyoruz. Sen daha gerçekçi, ben daha yufka yürekli, enayiyimdir. Beni kandırmak kolay” dedi.
'KARICIĞIM FATİH HOCAYLA KIYASLANIR MI?'
Aslıhan Doğan Turan, eşine “Fatih Terim’in yönettiği antrenmana geç kalmak mı, sinirleneceğimi bile bile eşyalarını ortada bırakmak mı?” sorusunu sordu. Arda Turan ise “Muhteşem Yüzyıl” dizisinden bir replikle yanıtladı: “Sen kendini kimlerle kıyaslıyorsun İbrahim? Onlar İstanbul’u fethetti! Karıcığım Fatih Hoca’yla kıyaslanır mı hiç bu iş? Aman diyeyim!”