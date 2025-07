Arka Sokaklar'da bomba geri dönüş: O isim yeniden ekipte!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından "Arka Sokaklar", yeni yayın döneminde 20. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak yeni sezon için hummalı çalışmalar devam ederken, dizinin Cuma akşamlarına damga vuran hikayesi, yeni gelişmelerle ve kadroda yaşanacak ciddi değişikliklerle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin hayranları, yeni sezonda ekipte kimlerin yer alacağını ve Rıza Baba'nın ekibini bekleyen yeni maceraları şimdiden merakla bekliyor.

Alp Korkmaz tekrar kadroda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi dizinin sevilen yüzlerinin ardından, "Rıza Baba" (Zafer Ergin)'nın damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz da hikâyeye geri dönüyor.

2006 yılından bu yana ekranlarda olan dizinin yeni sezon çekimlerinin ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanıyor. Alp Korkmaz'ın dönüşüyle birlikte Ali Akdoğan'ın ekibe nasıl katılacağı ve hikayeye nasıl bir yön vereceği merak konusu oldu. Bu geri dönüşler, dizinin hayranlarını yeni sezona dair daha da heyecanlandırdı.

Alp Korkmaz Kimdir?

Alp Korkmaz, 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle "Arka Sokaklar" dizisindeki "Ali Akdoğan" karakteriyle tanınmaktadır.

Eğitim Hayatı ve Kariyer Başlangıcı

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Alp Korkmaz, lise eğitimini Çanakkale'de almıştır. Üniversite hayatına Amerika'da başlayan Korkmaz, University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Ardından New York'a giderek Neighborhood Playhouse School of the Theatre gibi önemli Broadway müzikal okullarından birinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönen Alp Korkmaz, kısa sürede yapımcı Türker İnanoğlu tarafından keşfedildi.

Oyunculuk Kariyeri

Alp Korkmaz'ın oyunculuk kariyerindeki dönüm noktası, Erler Film yapımı olan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi olmuştur. 2006 yılında başladığı bu dizide "Keskin Nişancı Komiser Ali Akdoğan" karakterine hayat vermiş ve uzun yıllar boyunca bu rolü başarıyla canlandırmıştır. Diziden 15 sezon ve 594 bölüm sonra 2021 yılında ayrılmıştır. Ancak, dizinin 20. sezonunda "Ali Akdoğan" karakteriyle yeniden hikayeye döneceği duyurulmuştur.

Rol Aldığı Bazı Projeler:

Diziler:

Arka Sokaklar (2006-2021, 2025-) - Ali Akdoğan

Fırtına (2006) - Polis

İkizler Memo-Can (2018)

Makine Kafa (2013)

Eyvah Babam (1998)

Sinema Filmleri:

Melekler ve Kumarbazlar (2009)

Laz Vampir Tirakula (2012)

Peri Masalı (2014)

Reklamlar:

Turkcell Reklamı (2011)

Bim Reklamı (2017)

Alp Korkmaz, oyunculuğunun yanı sıra çeşitli projelerde seslendirme de yapmıştır. 2010 yılının Nisan ayında askerlik görevi nedeniyle "Arka Sokaklar" dizisinden geçici bir süreliğine ayrılmış ve Eylül 2010'da Bingöl'de vatani görevini tamamlamıştır.