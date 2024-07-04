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Arka Sokaklar’da Zeliş ile şöhreti yakalamıştı! Oyuncu Yüsra Geyik'ten tatil pozları
15 yıl boyunca Kanal D’nin efsane dizisi ‘Arka Sokaklar’da oynayarak şöhreti yakalayan Yüsra Geyik güzelliği ile dikkat çeken oyunculardan. Sosyal medyayı da aktif kullanan Geyik tatil pozlarını paylaştı.
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Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha Çoban' karakteriyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, şimdilerde Taş Kağıt Makas dizisinde Rüya karakterini oynuyor. Geyik, aynı zamanda BLUTV' de Bozkır isimli dizide de boy gösteriyor.
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Ünlü oyuncu özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
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Paylaştığı pozlarla da sık sık adından söz ettiren Yüsra Geyik, şimdilerde dolu dizgin tatil yapıyor.
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34 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.