Arzu Yanardağ fit görünmesinin sırrını açıkladı: Her gün 4 litre su içiyorum

Bir dönem mankenlik yapan sonra oyunculuk yapmaya başlayan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ , fit vücudunun sırrını paylaştı.

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Arzu Yanardağ fit görünmesinin sırrını açıkladı: Her gün 4 litre su içiyorum - Resim : 1

Bir dönem podyumlarda olan Arzu Yanardağ sonrasında kariyerine oyunculuğu da ekledi. Şimdilerde 46 yaşında olan Arzu Yanardağ, bir süredir ekranlarda da yer almıyor. 

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Arzu Yanardağ fit görünmesinin sırrını açıkladı: Her gün 4 litre su içiyorum - Resim : 2

Nişantaşı'nda görüntülenen Yanardağ fit ve neşeli hali ile dikkat çekti. Kilo verdiği gözlenen ünlü isim, klinik çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

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Arzu Yanardağ fit görünmesinin sırrını açıkladı: Her gün 4 litre su içiyorum - Resim : 3

Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, güzellik sırrının sorulması üzerine, "Her gün 3-4 litre su içiyorum ve bol bol yürüyüş yaparak kendimi kilolardan koruyorum" açıklamasını yaptı. 

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Arzu Yanardağ fit görünmesinin sırrını açıkladı: Her gün 4 litre su içiyorum - Resim : 4