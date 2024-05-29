Arzu Yanardağ fit görünmesinin sırrını açıkladı: Her gün 4 litre su içiyorum

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Bir dönem podyumlarda olan Arzu Yanardağ sonrasında kariyerine oyunculuğu da ekledi. Şimdilerde 46 yaşında olan Arzu Yanardağ, bir süredir ekranlarda da yer almıyor.
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Nişantaşı'nda görüntülenen Yanardağ fit ve neşeli hali ile dikkat çekti. Kilo verdiği gözlenen ünlü isim, klinik çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, güzellik sırrının sorulması üzerine, "Her gün 3-4 litre su içiyorum ve bol bol yürüyüş yaparak kendimi kilolardan koruyorum" açıklamasını yaptı.
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