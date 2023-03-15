Arzu Yanardağ, sette sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde evlilik teklifi aldı. "Hayatımız Roman" filminin çekimleri devam ederken sette romantik bir an yaşandı. Arzu Yanardağ aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ’dan evlilik teklifi aldı. Çok duygulanan güzel oyuncu teklifi kabul etti. Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti. Uğurcan Yanardağ’ın asıl mesleğinin ise boksörlük olduğu konuşuluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Rüçhan Çalışkur, Suat Sungur, Dilara Büyükbayraktar, Uğurcan Yanardağ ve Şebnem Özinal'ın da yer aldığı projede Arzu Yanardağ Suzan isimli bir Roman kızına hayat veriyor.