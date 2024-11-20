Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum"

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 24 yaşına bastı. Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum" - Resim : 1

1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşandı. 

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Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum" - Resim : 2

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ oğlu Can'ın 24 yaşına girdi. Arzum Onan oğlunun doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum" - Resim : 3

Onan, oğlunun bebekliğini paylaştığı fotoğrafın altına "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum" notunu düştü. 

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Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum" - Resim : 4

Arzum Onan'ın oyuncu dostlarından ve takipçilerinden Can'a kutlama mesajı yağdı. 