Anasayfa Magazin Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum"
Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü kutladı: "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum"
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 24 yaşına bastı. Arzum Onan oğlu Can'ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutladı.
1 / 8
1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşandı.
2 / 8
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ oğlu Can'ın 24 yaşına girdi. Arzum Onan oğlunun doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
3 / 8
Onan, oğlunun bebekliğini paylaştığı fotoğrafın altına "24 sene önce; bugün! İyi ki doğdun oğlum" notunu düştü.
4 / 8
Arzum Onan'ın oyuncu dostlarından ve takipçilerinden Can'a kutlama mesajı yağdı.