Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ "Kızıl Goncalar" dizisinde

Özgü Namal, dokuz yıl sonraki ilk dizisi "Kızıl Goncalar"da başrolü Özcan Deniz ile paylaşacak. “Kızıl Goncalar” dizisi geçen cumartesi sete çıktı. Gold Film imzalı dizinin FOX‘ta aralık ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.

Can Aslantuğ kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Can Aslantuğ katıldı. Annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ‘un izinden giden ve oyunculuğu seçen Aslantuğ “Can” rolüne hayat verecek ve doktor Levent’in (Özcan Deniz) kızı Mira’nın (Esma Yılmaz) okul arkadaşı olacak.

Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu

Necati Şahin‘in yazdığı, Ömür Atay‘ın ise yönettiği dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz‘e Şerif Erol (Suavi), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Hazal Türesan (Beste), Duygu Sarışın (Hande), Selen Öztürk (Hasna), Sitare Akbaş (Birgül), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Mert Turak (Naim), Tuğrul Tülek (Seçkin), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep) Esma Yılmaz (Mira), Zehra Kelleci (Feyza), Yakup Turgut (Arif) ve Mısra Tüfek (Esra), Gürhan Elmalıoğlu (İdris) ve Hamdi Alkan (Başhekim) başlıca rolleri paylaşıyor.