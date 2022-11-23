Aşk bitti! Kendall Jenner ile Devin Booker ayrıldı

En iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden ABD'li model Kendall Jenner'ın yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu NBA oyuncusu Devin Booker ile ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi.

AYRILIĞIN NEDENİ 'KARİYER'

People’ın haberinde “İkisinin de kariyerinde çok yoğun bir dönem ve bunu öncelik haline getirmeyi tercih ettiler” ifadeleri yer aldı. 2020 Nisan ayından beri birlikte olan ikili, bu yılın ilk aylarında da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

İkili, sosyal medyada kimi zaman paylaşım yapsa da ilişkilerini kamuoyundan gizli tutmaya çalışmıştı.

Öte yandan Devin Booker, daha önce Ben Simmons, Blake Griffin ve Kyle Kuzma ile aşk yaşayan Jenner'ın NBA'den dördüncü sevgilisiydi. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen ünlü model, ilk kez bir ilişkisini gözler önünde yaşamıştı. Bu durum, ikili hakkındaki dedikoduların sürekli magazin gündemine gelmesine sebep olmuştu.

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