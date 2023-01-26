Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i ve Nihal'i belli oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi "Bihter" adıyla beyazperdeye taşınıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

NİHAL KARAKTERİNE KİM HAYAT VERECEK?

Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklandı.

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FİRDEVS KARAKTERİNE KİM HAYAT VERECEK?

Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakteri, dizideki replikleri ile akıllara kazınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bihter adlı filmde Firdevs'i kimin canlandıracağı belli oldu. Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.