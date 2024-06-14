Aşk-ı Memnu'nun Beşir'iydi... İşte Baran Akbulut'un son hali

1 / 9
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini Baran Akbulut canlandırıyordu. Akbulut, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
2 / 9
Dizinin en kritik karakterlerinden birisini oynayan Baran Akbulut, daha sonra Yedi Güzel Adam dizisinde merhum şair Cahit Zarifoğlu'nu oynamıştı.
3 / 9
Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorlandı.
4 / 9
Akbulut'un imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı.