Aşk-ı Memnu'nun Beşir'iydi... İşte Baran Akbulut'un son hali

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yeni imajıyla gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler ise tanıyamadı.

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'iydi... İşte Baran Akbulut'un son hali - Resim : 1

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini Baran Akbulut canlandırıyordu. Akbulut, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'iydi... İşte Baran Akbulut'un son hali - Resim : 2

Dizinin en kritik karakterlerinden birisini oynayan Baran Akbulut, daha sonra Yedi Güzel Adam dizisinde merhum şair Cahit Zarifoğlu'nu oynamıştı.

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'iydi... İşte Baran Akbulut'un son hali - Resim : 3

Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorlandı.

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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'iydi... İşte Baran Akbulut'un son hali - Resim : 4

Akbulut'un imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı. 