Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i yıllar sonra bir araya geldi
Bir döneme damga vuran televizyon dizisi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra bir araya geldi.
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Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşk-ı Memnu yayınlandığı dönemde damga vurmuştu.
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
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Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'a giden Beren Saat meslektaşıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Beren Saat Zerrin Tekindor ile pozuna 'Hayranın olmak için bir neden daha' yazdı.
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Ünlü isimlerin bu pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beren Saat ve Zerrin Tekindor'a sosyal meydada; 'Yıllar yaramış', 'Çok iyi görünüyorlar' gibi yorumlar yapıldı.