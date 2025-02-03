Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ıydı! İlker Kızmaz'ın yeni imajı beğeni topladı
Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye’yi kasıp kavuran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da 'Nihat'ı canlandıran İlker Kızmaz son haliyle şaşırttı. Kızmaz'ın yeni imajı beğeni topladı.
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Sevilen televizyon dizisi Aşk-ı Memnuda Nihat Önal karakteri ile hayranlarının kalbini kazanan İlker Kızmaz, 2014'te dostu ve menajeri Aslı Kızmaz ile evlenmişti. Ardından çiftin 2016'da Naz adındaki kızları dünyaya geldi.
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Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan ve çeşitli tarzlarda görülen İlker Kızmaz'ın son hali ise hayranlarından tam not aldı.
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Bıyıklarını ve uzun sakallarını kestikten sonra saçını uzatmaya başlayan 49 yaşındaki oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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Kızmaz'ın imaj değişikliği sosyal medyada da gündem oldu.