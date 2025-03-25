Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Cenk Torun ve Nevin Torun’un evliliği, Nevin Torun’un zina iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla gündeme gelmişti. Nevin Torun, dava dilekçesinde eşinin bir dizide rol almaya başlamasıyla kendisini ve oğlunu ihmal ettiğini öne sürmüştü.