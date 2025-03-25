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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması
'Yasak aşk' iddialarıyla gündemde olan Mahassine Merabet, rol arkadaşı Cenk Torun'un 51. yaşını "İyi ki doğdun partner" notu ve beyaz kalp emojisiyle kutladı.
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Ünlü oyuncu Cenk Torun ve Nevin Torun’un evliliği, Nevin Torun’un zina iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla gündeme gelmişti. Nevin Torun, dava dilekçesinde eşinin bir dizide rol almaya başlamasıyla kendisini ve oğlunu ihmal ettiğini öne sürmüştü.
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Ayrıca, Cenk Torun’un dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını ve sosyal medyada bekar bir imaj çizdiğini iddia etmişti.
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Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak, dizinin setinden gelen bazı tanıklıklar, çiftin ilişkisine dair şüpheleri artırmıştı.
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Çılgın Bediş dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Cenk Torun 51 yaşına girdi.