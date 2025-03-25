Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması

'Yasak aşk' iddialarıyla gündemde olan Mahassine Merabet, rol arkadaşı Cenk Torun'un 51. yaşını "İyi ki doğdun partner" notu ve beyaz kalp emojisiyle kutladı.

Elele Online

Elele Online
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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması - Resim : 1

Ünlü oyuncu Cenk Torun ve Nevin Torun’un evliliği, Nevin Torun’un zina iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla gündeme gelmişti. Nevin Torun, dava dilekçesinde eşinin bir dizide rol almaya başlamasıyla kendisini ve oğlunu ihmal ettiğini öne sürmüştü.

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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması - Resim : 2

Ayrıca, Cenk Torun’un dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını ve sosyal medyada bekar bir imaj çizdiğini iddia etmişti. 

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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması - Resim : 3

Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak, dizinin setinden gelen bazı tanıklıklar, çiftin ilişkisine dair şüpheleri artırmıştı. 

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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması - Resim : 4

Çılgın Bediş dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Cenk Torun 51 yaşına girdi.  