Aşk yaşıyorlar deniyordu: Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan ile ilk kare

Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayından anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edilen oyuncu Demet Özdemir, yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı.

İlk kare geldi

Güzel oyuncu Yunan DJ Sergio ve arkadaşlarının da olduğu kareyi kalp emojisi ile paylaştı.

Nazar boncuğu ile paylaşmıştı

Demet Özdemir konuyla ilgili açıklama yapmadı ama geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Özdemir, DJ Sergio’nun konserinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. DJ Sergio da oyuncuya nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi. İkilinin bu paylaşımları takipçileri tarafından ‘aşk ilanı’ olarak yorumlandı.