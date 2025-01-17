Aslı Bekiroğlu ile İnci Taneleri'nin İzzet'i aşk yaşıyor

Oyuncu Aslı Bekiroğlu 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasına, 'İnci Taneleri' dizisinde rol alan Furkan Rıza Demirel'le el ele katıldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aslı Bekiroğlu ile İnci Taneleri'nin İzzet'i aşk yaşıyor - Resim : 1

Oyuncu Aslı Bekiroğlu gönlünü 'İnci Taneleri' dizisinde yer alan Furkan Rıza Demirel'e kaptırdı.

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Aslı Bekiroğlu ile İnci Taneleri'nin İzzet'i aşk yaşıyor - Resim : 2

Önceki akşam 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasına katılan Aslı Bekiroğlu yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

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Aslı Bekiroğlu ile İnci Taneleri'nin İzzet'i aşk yaşıyor - Resim : 3

Gala çıkışı 'İnci Taneleri' dizisinde 'İzzet' karakterine hayat veren Furkan Rıza Demirel ile el ele görüntülenen Bekiroğlu, muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.

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Aslı Bekiroğlu ile İnci Taneleri'nin İzzet'i aşk yaşıyor - Resim : 4