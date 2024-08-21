Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı

Bu sıralar sosyal medya hesabından kızı Elay'la ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen Aslı Enver, bu seferde kendi çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bu nostaljik paylaşıma, "Mini ben" notunu düşerek yayımladı.