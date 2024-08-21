Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı

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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performans sergileyen ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile evlenmişti.
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Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Bu sıralar sosyal medya hesabından kızı Elay'la ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen Aslı Enver, bu seferde kendi çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bu nostaljik paylaşıma, "Mini ben" notunu düşerek yayımladı.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de kızının ilk adımlarını takipçileriyle paylaşmıştı.