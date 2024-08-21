Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Aslı Enver, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 1

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performans sergileyen ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

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Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 2

Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 3

Bu sıralar sosyal medya hesabından kızı Elay'la ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen Aslı Enver, bu seferde kendi çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bu nostaljik paylaşıma, "Mini ben" notunu düşerek yayımladı. 

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Aslı Enver çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 4

 Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de kızının ilk adımlarını takipçileriyle paylaşmıştı. 