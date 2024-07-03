Aslı Enver: Harika bir evliliğim ve güzel bir ailem var
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti önceki akşam Bodrum’da bir mekân çıkışı el ele görüntülendi. Ünlü oyuncu “Her şey yolunda, harika bir evliliğim ve çok güzel bir ailem var. Anneliğin ve tatilin tadını çıkarıyorum” diye konuştu.
Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.
Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu tatil için Bodrum'u tercih etti. Geçtiğimiz akşam eşi Berkin Gökbudak ile el ele mekandan çıkan Aslı Enver'in keyfi yerindeydi. Objektiflere gülerek yansıyan çift ayaküstü sorulara yanıt verdi.
Aslı Enver "Her şey yolunda, harika bir evliliğim ve çok güzel bir ailem var, Anneliğin ve tatilin tadını çıkarıyorum." diye konuştu.
Ekranlardan çok uzak kalmayacağını söyleyen yıldız isim hayranlarına müjdeli haberi verdi:
Çok uzak kalacağımı düşünmüyorum, yeni projeler var ve değerlendiriyorum, okuyorum.