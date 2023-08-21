Aslı Enver havuzda eşine poz verdi
Oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Enver, havuzda eşinin çektiği fotoğrafını paylaştı.
'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak, kasım ayında evlenmişti. Çift geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. Enver, havuzda eşinin çektiği fotoğrafını paylaştı.
Havuz pozu
Ünlü oyuncu, şimdi de eşine havuzda poz verdi. Takipçileri, güzel oyuncuya; "Yaşlanmak bir insana bu kadar mı yakışır?", "Türkiye’nin en doğal ve güzel kadını, net" ve "Güzelliğine güzellik katmış annelik" şeklinde yorumlar yaptı.
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"Benim güzel ailem"
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamıştı.
Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.