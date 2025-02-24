Aslı Enver ile kızı Elay'dan Londra pozları: Küçük gezgin
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın Londra pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynaya ünlü oyuncu Aslı Enver kariyerinin yanı sıra mutlu evliliği ile de gündem oluyor.
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2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la dünyevine giren isim, geçtiğimiz 2023 yılında ise kızları Elay'ı kucaklarına almıştı.
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Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Aslı Enver son olarak ailesiyle Londra tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Aslı Enver, minik kızı Elay'ın karelerine "Küçük gezgin yükleniyor" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve "Elay çok güzelsin maşallah", "Annesi gibi tatlı", "Bu anne ve kız çok seviyorum", "Boncuk" gibi yorumlar geldi.