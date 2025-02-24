Aslı Enver ile kızı Elay'dan Londra pozları: Küçük gezgin

Aslı Enver, minik kızı Elay'ın karelerine "Küçük gezgin yükleniyor" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve "Elay çok güzelsin maşallah", "Annesi gibi tatlı", "Bu anne ve kız çok seviyorum", "Boncuk" gibi yorumlar geldi.