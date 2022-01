Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı

İş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu Aslı Enver, ilişkisinin doğrulanmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir hamle yaptı.

İlişkisine dair henüz bir açıklamada bulunmayan 37 yaşındaki Enver, Instagram'dan Önder Öztarhan ile takipleşmeye başladı.

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Önden Öztarhan, geçtiğimiz günlerde 'Magazin Masası'na yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu."