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Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşımı: Seni seviyorum, nice senelerimiz olsun
Oyuncu Aslı Enver iş insanı Berkin Gökbudak'la evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paulaştığı karelerle kutladı.
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Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Aslı Enver şimdi de Berkin Gökbudak ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.
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Berkin Gökbudak ile çekilen karelerini yayımlayan Aslı Enver paylaşımına "Seni seviyorum. Nice nice senelerimiz olsun" notunu düştü.