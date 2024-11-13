Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşımı: Seni seviyorum, nice senelerimiz olsun

Oyuncu Aslı Enver iş insanı Berkin Gökbudak'la evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paulaştığı karelerle kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşımı: Seni seviyorum, nice senelerimiz olsun - Resim : 1

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

2 / 6
Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşımı: Seni seviyorum, nice senelerimiz olsun - Resim : 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

3 / 6
Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşımı: Seni seviyorum, nice senelerimiz olsun - Resim : 3

Aslı Enver şimdi de Berkin Gökbudak ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. 

4 / 6
Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşımı: Seni seviyorum, nice senelerimiz olsun - Resim : 4

Berkin Gökbudak ile çekilen karelerini yayımlayan Aslı Enver paylaşımına "Seni seviyorum. Nice nice senelerimiz olsun" notunu düştü. 