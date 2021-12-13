Aslıhan Malbora: Altın bilezik için mühendislik okudum!

"Her Yerde Sen", "Ağlama Anne" ve "Gel Dese Aşk" gibi projelerde rol alan, şimdilerde ise SHOW TV dizisi "Üç Kuruş" ile ekranlara gelen Aslıhan Malbora (26) hakkında bilinmeyenleri anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ifade eden Malbora, Dayı Şov'da yaptığı açıklamada oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söylüyor. Küçük bir şehirde büyüdüm. Tüm ailem mühendis.Üniversite çağına geldiğimde oyuncu olacağımı söylesem de ailem beni konservatuvara göndermeye cesaret edemedi. Altın bilezik için mühendislik okudum."

SOYADININ ANLAMINI AÇIKLADI

Soyadının anlamını da anlatan oyuncu, soyadının milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, “mal” ve “alabora” kelimelerinin birleşip, sonradan “Malbora” haline geldiğini söyledi.

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