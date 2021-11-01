Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Konusu, oyuncuları, künyesi...

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Üç Kuruş bu akşam başlıyor. Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerinde yer alacağı dizi Ay Yapım imzalı. Dizinin Çukur etkisi yaratması hedefleniyor. Dizinin ilk fragmanı da 27 Eylül'de yayımlanmıştı. Peki, Üç Kuruşu dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler olacak? Dizi nerede çekiliyor? Gelin yeni diziyle ilgili merak edilenlere birlikte bakalım. (Bu makalenin ardından IMDb en iyi filmler listesi haberine de bakabilirsiniz)

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KÜNYESİ

Kanal: Show TV

Yönetmen:Sinan Öztürk

Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak

Yayın günü: Pazartesi

Başroller: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Üç kuruş dizisinin konusu şöyle: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ TANITIM FRAGMANI

Üç Kuruş dizisinin yayınlanan ilk fragmanında Roman mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Şube’de komiser Efe’nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği anlar dizinin konusuyla ilgili ilk ipuçlarını verdi.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ÇINGIRAKLI NEREDE?

Dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi şimdiden merak edilenler arasına girdi. Üç Kuruş dizisinin çekildiği yer olan Çıngıraklı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik... Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi’dir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kuruşu dizisi deneyimli oyuncular ve genç bir kadroyu bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Uraz Kaygılaroğlu,

Ekin Koç,

Diren Polatoğulları,

Nesrin Cavadzade,

Aslıhan Malbora,

Nursel Köse,

Civan Canova,

Ercan Kesal,

Mustafa Kırantepe,

Uğur Yıldıran,

Umutcan Ütebay,

Damla Makar,

Melissa Yıldırımer,

Aytaç Uşun,

Süreyya Kilimci,

Cenk Kangöz,

Alişan Uğur,

Burak Altay,

Muttalip Müjdeci,

Asena Girişken,

Tuğçe Yolcu,

Erkan Üçüncü,

Aylin Engör,

Volkan Kıran,

Özkan Özipek,

Ömer Çobanoğlu

Ömer Civan Şit





URAZ KAYGILAROĞLU HAKKINDA

Ekin Koç, Üç Kuruşu dizisinde sarı saçları ve farklı bir imajla izleyici karşısına çıkıyor. Kaygılaroğlu'nun biyografisi şöyle:

Uraz Kaygılaroğlu, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında “Milyonda Bir” dizisi ile yaşamıştır. Ardından 2009 yılında “Mezuniyet” filmi ile sinemaya geçiş yapmıştır. 2012 yılında “Pis Yedili” dizisi ile oyunculuk kariyerine devam eden Kaygılaroğlu, “Harem”, “Yedi Güzel Adam” ve “Baba Can’dır” adlı dizilerde rol alan Uraz Kaygılar oğlu 2018 yılında “Ege’nin Hamsisi” isimli dizide “Deniz” karakterine hayat vermiştir.

Dizi kariyerinin yanı sıra 2016 yılında “Dönerse Senindir”, 2017 yılında “Sen Kiminle Dans Ediyorsun?”, 2018 yılında “Çakallarla Dans 5” ve son olarak 2019 yılında Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler: 2 Arada” adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Sunuculuk deneyimine 2012 yılında “Kamuflaj” programıyla başlayan Uraz Kaygılaroğlu, “Tam Zamanı”, “Takip”, “Ve Kazanan”, “Kuyruk” ve “Sıra Sende Türkiye” adlı programlarda sunuculuk yapmıştır

EKİN KOÇ HAKKINDA





Dizi severer Ekin Koç ismini son olarak TRT1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ahmet Sencer karakteriyle hatırlıyor. 1992 yılında Alanya’da doğan Ekin Koç, Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki rolüyle oyunculuk hayatına başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim aldı. Akademi 35,5’ta oyunculuk eğitimi aldı.

Rol Aldığı Projeler ise şöyle:

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020)

Bozkır (2018)

Bizim İçin Şampiyon (2018)

Hayat Sırları (2017)

Ali ve Nino (2016)

Evli ve Öfkeli (2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015)

Senden Bana Kalan (2014)

Benim Adım Gültepe (2014)

Sana Bir Sır Vereceğim (2013)

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI DİZİYİ ANLATTI

Peki, Üç Kuruş oyuncuları dizi hakkında neler söylüyor? İşte yorumları:

URAZ KAYGILAROĞLU

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

'Kartal' çocukluğundan beri maruz kaldıkları ırkçılığın farkında olarak büyümüş bir Roman. Adaletsiz olduğuna inandığı sistem içinde kendini toplumdan soyutlayarak ailesine ve topluluğuna adamış bir karakter.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

'Üç Kuruş', ötekileştirilen herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir iş.

EKİN KOÇ

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Benim canlandırdığım 'Efe Komiser', hayata ve insanlara dair yarattığı kalıplar üzerinden çoğumuzun yaptığı gibi sonuca varmayı benimsemiş, idealist bir karakter. Hikaye boyunca girdiği serüvenle insanlara, hayata ve kendi geçmişine karşı bakışının nasıl bir değişim geçireceğini seyredeceğiz.

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Üç Kuruş; hem bizim toplum içindeki yerimizi, rolümüzü ve statümüzü hem de başkalarıyla bu perspektiften kurduğumuz “ast-üst”, “biz-ötekiler” gibi ilişkileri sorgulatıyor.

DİREN POLATOĞULLARI

Seyirciyi nasıl bir dizi bekliyor?

Birçok açıdan seyirciyi tatmin edeceğiz. Aksiyonu bol, duygusu oldukça yüksek, enerjisi hiç bitmeyen çok sağlam bir iş seyircilerimizi bekliyor. Hakkını verebilmek için biz ekip olarak çok çalışıyoruz. Herkesi ekran başına bekliyoruz.

ASLIHAN MALBORA

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

'Leyla’yı mahalledeki diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği okumuş olması. O mahalleden ayrılmayı başarabilmiş aslında. Çok da akıllı bir kız. Fakat bunlar maruz kaldığı ırkçılığı alt edebilmesine yetmemiş ve ötekileştirilmediği tek yer olan mahallesine dönmek zorunda kalmış. Romanlara neredeyse anaerkil bir toplum demek yanlış olmaz. Bu yüzden alışılageldiği gibi Kartal'ın emri altında değil. Aksine mahallede ona denk sayılan, özgür bir kadın. Maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı erkeklerle olan ilişkisi de zorlu. Güven konusunda oldukça sıkıntılı. Manipülasyon yeteneği de oldukça geliştiği için onlarla oynamaktan ve alay etmekten hiç çekinmiyor, aksine keyif alıyor. Aşka olan inancı yok desek yalan olmaz. Tabi hayat, 'Leyla’nın başına neler getirir göreceğiz.

NURSEL KÖSE

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Endamı güzel 'Neriman', Çıngıraklı mahallesinde doğmuştur. Küçüklüğünden beri aynı mahallede ve evde yaşayan Neriman, mahallesine ve ailesine bağlıdır. Kendisi hiç evlenmemiş ve kendini ailesine adamıştır. Evin içindeki işleri çekip çevirmeyi bilmiş, sorumluluk almıştır. İllegal dünya içindeki hiyerarşik ağ ile ilgili bilgi sahibidir. Her bir aile üyesi ona saygı duyar, dediğini dinler. Evin içindeki kadın gücünü temsil eder. Bakışları sert, insanın gözünün içine baktığı anda yalan söyleyip söylemediğini anlayan, sezgileri kuvvetli, kimin kötü olduğunu, belanın nereden geleceğini hemen anlayan bir kadındır. 'Neriman' çok daha fazlasını gençliğinde görmüş ve yaşamıştır. Muzip bir dili de vardır. Bunu göstermekten kaçınmaz. Otoritesi de sağlamdır.

CİVAN CANOVA

Canlandırdığınız karakteri analiz edebilir misiniz?

Canlandırdığım "Oktay" karakteri bir Roman. Eski bir klarnet ustası. Hikayenin ana kahramanlarından biri olan Kartal'ın babası. Hikayenin ana teması olan talihsiz bir olay sonucu, sağ elini kaybediyor ve hayata küserek kendini alkole veriyor. Yirmi küsür yıl önce yaşanan ve hayatlarını bütünüyle değiştiren bu olay, bir biçimde yeniden gündeme gelince, ister istemez yaşanacak olan yeni olayların içine giriyor.