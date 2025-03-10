Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı
Çağatay Ulusoy ile aralarında aşk dedikodusu çıkan Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine markanın özel davetlisi olarak katıldı. Ünlü oyuncunun siyah görünümü beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aralarında aşk dedikodusu çıkan ve havaalanında görüntülenen Aslıhan Malbora, moda haftası için Paris’e gitti. Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamındaki Lacoste defilesine markanın özel davetlisi olarak katıldı.
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Siyah uzun, dekolteli bir elbise tercih eden ünlü oyuncu saçına bağladığı yeşil fular ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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Ünlü oyuncunun tarzı beğeni topladı. Aslıhan Malbora sosyal medya hesabından Lacoste markasının podyumdaki tasarımlarını takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımına "Yeni koleksiyonu sevdim! Bu deneyim için teşekkürler" notunu düştü.