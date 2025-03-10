Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı

Çağatay Ulusoy ile aralarında aşk dedikodusu çıkan Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine markanın özel davetlisi olarak katıldı. Ünlü oyuncunun siyah görünümü beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aralarında aşk dedikodusu çıkan ve havaalanında görüntülenen Aslıhan Malbora, moda haftası için Paris’e gitti. Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamındaki Lacoste defilesine markanın özel davetlisi olarak katıldı.

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Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı - Resim : 2

Siyah uzun, dekolteli bir elbise tercih eden ünlü oyuncu  saçına bağladığı yeşil fular ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı. 

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Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun tarzı beğeni topladı. Aslıhan Malbora sosyal medya hesabından Lacoste markasının podyumdaki tasarımlarını takipçileriyle paylaştı. 

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Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı - Resim : 4

Paylaşımına "Yeni koleksiyonu sevdim! Bu deneyim için teşekkürler" notunu düştü. 