Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste defilesine katıldı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aralarında aşk dedikodusu çıkan ve havaalanında görüntülenen Aslıhan Malbora, moda haftası için Paris’e gitti. Aslıhan Malbora, Paris Moda Haftası kapsamındaki Lacoste defilesine markanın özel davetlisi olarak katıldı.