Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel

Çağatay Ulusoy ile “Kübra” dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Malbora, ilişkisinin gidişatı hakkında açıklamada bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel - Resim : 1

Kübra, Üç Kuruş, Darmaduman gibi dizilerde rol alan Aslıhan Malbora, bir süredir ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte...

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Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel - Resim : 2

'DEMET'LE ÇOK YAKIŞTILAR'

Ünlü oyuncu, Ulusoy’un Kanal D’de yayınlanacak yeni dizisi “Eşref Rüya” için açıklamada bulundu. “Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet’le (Özdemir) çok yakıştılar. Fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor” yorumunu yaptı.

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Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel - Resim : 3

ÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy geçen aralık ayında tatil dönüşü havalimanında birlikte görüntülenmiş, Malbora muhabirlerin sorularını yanıtlarken geride kalan Ulusoy bir anda gözden kaybolmuştu.

Malbora, “sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp kaçtığı” şeklindeki haberler sorulunca gülerek yanıt verdi:

“Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum.”

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Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel - Resim : 4

'ARAMIZDA GÜVEN PROBLEMİ YOK'

Aslıhan Malbora, “Çağatay Bey’le aranızda kıskançlık oluyor mu?” sorusu üzerine “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Bizim aramızda güven problemi yok” dedi. 

Malbora, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda” diyerek son sözü söyledi.