Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel

ÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy geçen aralık ayında tatil dönüşü havalimanında birlikte görüntülenmiş, Malbora muhabirlerin sorularını yanıtlarken geride kalan Ulusoy bir anda gözden kaybolmuştu.

Malbora, “sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp kaçtığı” şeklindeki haberler sorulunca gülerek yanıt verdi:

“Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum.”