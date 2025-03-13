Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: İlişkimiz gayet güzel
Çağatay Ulusoy ile “Kübra” dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Malbora, ilişkisinin gidişatı hakkında açıklamada bulundu.
Kübra, Üç Kuruş, Darmaduman gibi dizilerde rol alan Aslıhan Malbora, bir süredir ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte...
'DEMET'LE ÇOK YAKIŞTILAR'
Ünlü oyuncu, Ulusoy’un Kanal D’de yayınlanacak yeni dizisi “Eşref Rüya” için açıklamada bulundu. “Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet’le (Özdemir) çok yakıştılar. Fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor” yorumunu yaptı.
ÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL
Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy geçen aralık ayında tatil dönüşü havalimanında birlikte görüntülenmiş, Malbora muhabirlerin sorularını yanıtlarken geride kalan Ulusoy bir anda gözden kaybolmuştu.
Malbora, “sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp kaçtığı” şeklindeki haberler sorulunca gülerek yanıt verdi:
“Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum.”
'ARAMIZDA GÜVEN PROBLEMİ YOK'
Aslıhan Malbora, “Çağatay Bey’le aranızda kıskançlık oluyor mu?” sorusu üzerine “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Bizim aramızda güven problemi yok” dedi.
Malbora, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda” diyerek son sözü söyledi.