Aslışah Alkoçlar rotasını Mikonos'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar yaz tatilini dolu dolu yaşayanlardan. Alkoçlar rotasını şimdi de Mikonos'a çevirdi ve tatilden kareler paylaştı.

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Aslışah Alkoçlar rotasını Mikonos'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı - Resim : 1

Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunan Aslışah Alkoçlar yaz tatilini dolu dolu geçirenlerden. 

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Aslışah Alkoçlar rotasını Mikonos'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı - Resim : 2

Ailesi ile ayrı eşi ve çocukları ile ayrı ayrı birden fazla yer gezen Aslışah Alkoçlar'ın son durağı Mikonos oldu. 

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Aslışah Alkoçlar rotasını Mikonos'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı - Resim : 3

Mikonos'tan yeni tatil pozları paylaşan Aslışah Alkoçlar yine güzelliğiyle büyüledi. 

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Aslışah Alkoçlar rotasını Mikonos'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı - Resim : 4