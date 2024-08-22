Aslışah Alkoçlar rotasını Mikonos'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar yaz tatilini dolu dolu yaşayanlardan. Alkoçlar rotasını şimdi de Mikonos'a çevirdi ve tatilden kareler paylaştı.
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Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunan Aslışah Alkoçlar yaz tatilini dolu dolu geçirenlerden.
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Ailesi ile ayrı eşi ve çocukları ile ayrı ayrı birden fazla yer gezen Aslışah Alkoçlar'ın son durağı Mikonos oldu.
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Mikonos'tan yeni tatil pozları paylaşan Aslışah Alkoçlar yine güzelliğiyle büyüledi.
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