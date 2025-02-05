Aslışah Alkoçlar'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı
İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, 4. evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirmişti.
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Cem ve Ada adında iki çocuğu olan Aslışah Alkoçlar şimdilerde Dubai'de yaşamını sürdürüyor. Alkoçlar'ın kusursuz fiziği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sosyetik güzel, Kaan Demirağ ile 4. evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Demirağ, Alkoçlar'a yıldönümü için Dubai'deki evlerine mavi gül buketi gönderdi.