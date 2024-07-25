Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti

Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde 31. yaşına ailesi ile birlikte girmişti. Aslışah Alkoçlar yeni yaşına özel imaj tazeledi.

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Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti - Resim : 1

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. 

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Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti - Resim : 2

Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

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Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti - Resim : 3

Yeşilçam'ın Dört Yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit'in torunu sosyetik isim Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 31 yaşına girdi.

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Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti - Resim : 4

İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.