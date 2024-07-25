Anasayfa Magazin Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti
Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Son halini görenler anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti
Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde 31. yaşına ailesi ile birlikte girmişti. Aslışah Alkoçlar yeni yaşına özel imaj tazeledi.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.
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Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
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Yeşilçam'ın Dört Yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit'in torunu sosyetik isim Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde 31 yaşına girdi.
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İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.