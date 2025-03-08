Aslışah Alkoçlar'ın çöl pozları beğeni topladı

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, şimdi de ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’ın Alula bölgesine gitti. Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı çöl pozları beğeni topladı.

Elele Online

Elele Online
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Aslışah Alkoçlar'ın çöl pozları beğeni topladı - Resim : 1

İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 

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Aslışah Alkoçlar'ın çöl pozları beğeni topladı - Resim : 2

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, 2 çocuğu ve eşiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor. 

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Aslışah Alkoçlar'ın çöl pozları beğeni topladı - Resim : 3

Ünlü isim sık sık ailesiyle birlikte seyahat ediyor. Aslışah Alkoçlar, şimdi de rotasını Suudi Arabistan’ın Alula bölgesine çevirdi.

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Aslışah Alkoçlar'ın çöl pozları beğeni topladı - Resim : 4

Sosyal medya hesabından çölde pozlarını paylaşan Alkoçlar'ın kareleri beğeni topladı.