Aslışah Alkoçlar'ın çöl pozları beğeni topladı
Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, şimdi de ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’ın Alula bölgesine gitti. Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı çöl pozları beğeni topladı.
1 / 11
İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
2 / 11
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, 2 çocuğu ve eşiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
3 / 11
Ünlü isim sık sık ailesiyle birlikte seyahat ediyor. Aslışah Alkoçlar, şimdi de rotasını Suudi Arabistan’ın Alula bölgesine çevirdi.
4 / 11
Sosyal medya hesabından çölde pozlarını paylaşan Alkoçlar'ın kareleri beğeni topladı.