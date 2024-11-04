Aslışah Alkoçlar'ın düğün stili beğeni topladı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Bir düğüne katılan Alkoçlar'ın düğün stili beğenildi.

Elele Online

Elele Online
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Aslışah Alkoçlar'ın düğün stili beğeni topladı - Resim : 1

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor. 

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Aslışah Alkoçlar'ın düğün stili beğeni topladı - Resim : 2

Aslışah, sağlıklı yaşam tarzına dikkat ettiğini vurgulayarak spor ve çocuklarıyla iç ısıtan anlarını paylaşıyor. 31 yaşındaki Alkoçlar, düzgün fiziğiyle de takipçilerinden beğeni topluyor.

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Aslışah Alkoçlar'ın düğün stili beğeni topladı - Resim : 3

Sosyetik güzel dün bir düğüne katıldı. "Görümce" notuyla paylaştığı kareleri birçok beğeni ve yorum aldı.  

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Aslışah Alkoçlar'ın düğün stili beğeni topladı - Resim : 4

Gümüş rengindeki elbisesini aynı renk ayakkabıları ile tamamlayan Alkoçlar makyajı düzgün fiziği ile de dikkat çekti.