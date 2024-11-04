Aslışah Alkoçlar'ın düğün stili beğeni topladı
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Bir düğüne katılan Alkoçlar'ın düğün stili beğenildi.
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Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
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Aslışah, sağlıklı yaşam tarzına dikkat ettiğini vurgulayarak spor ve çocuklarıyla iç ısıtan anlarını paylaşıyor. 31 yaşındaki Alkoçlar, düzgün fiziğiyle de takipçilerinden beğeni topluyor.
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Sosyetik güzel dün bir düğüne katıldı. "Görümce" notuyla paylaştığı kareleri birçok beğeni ve yorum aldı.
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Gümüş rengindeki elbisesini aynı renk ayakkabıları ile tamamlayan Alkoçlar makyajı düzgün fiziği ile de dikkat çekti.