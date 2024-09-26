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Aslışah Alkoçlar'ın oğlu Cem, 3 yaşına girdi: İlk aşkım, canım oğlum iyi ki bizi seçtin
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın oğlu Cem 3 yaşına girdi. Alkoçlar oğlunun yaş günü için fotoğraflar paylaşarak duygusal bir yazdı yazdı.
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Türk Sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 6 Şubat 2021 yılında İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirmişti.
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Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Alkoçlar sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Sosyetik güzelin oğlu Cem 3 yaşına girdi. Alkoçlar oğlunun yaş günü için sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak duygusal bir yazdı yazdı.
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Ünlü isim paylaşımına "İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım. Makamam benim. 3 yaşına girmiş olmana inanamıyorum zamanın bu kadar hızlı geçmesinden korkuyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki, bu sevgiyi kelimelere sığdırmak imkansız. İyi ki beni seçtin, iyi ki varsın oğlum" notunu düştü.