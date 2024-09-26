Aslışah Alkoçlar'ın oğlu Cem, 3 yaşına girdi: İlk aşkım, canım oğlum iyi ki bizi seçtin

Ünlü isim paylaşımına "İlk aşkım, canım oğlum, en yakın arkadaşım. Makamam benim. 3 yaşına girmiş olmana inanamıyorum zamanın bu kadar hızlı geçmesinden korkuyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki, bu sevgiyi kelimelere sığdırmak imkansız. İyi ki beni seçtin, iyi ki varsın oğlum" notunu düştü.