Asmalı Konak'ın Dilara'sını görenler tanıyamadı! İşte son hali...
Bir dönemin en çok sevilen dizilerinden olan Asmalı Konak'ta 'Dilara' karakterine hayat veren Selda Özer, yıllar sonra son haliyle görenleri bir hayli şaşırttı.
1 / 6
Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı, 2002-2003 yıllarında izleyici karşısına çıkan 'Asmalı Konak' dizisi bir döneme damga vurmuştu.
2 / 6
Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizide 'Dilara' karakterini Selda Özer canlandırıyordu.
3 / 6
Birçok dizide yer alan Selda Özer son yıllarda gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu.
4 / 6
Son olarak 2013 yılında 'Kaçak' dizisinde rol alan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.