Asmalı Konak'ın Dilara'sını görenler tanıyamadı! İşte son hali...

Bir dönemin en çok sevilen dizilerinden olan Asmalı Konak'ta 'Dilara' karakterine hayat veren Selda Özer, yıllar sonra son haliyle görenleri bir hayli şaşırttı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 6
Asmalı Konak'ın Dilara'sını görenler tanıyamadı! İşte son hali... - Resim : 1

Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı, 2002-2003 yıllarında izleyici karşısına çıkan 'Asmalı Konak' dizisi bir döneme damga vurmuştu.

2 / 6
Asmalı Konak'ın Dilara'sını görenler tanıyamadı! İşte son hali... - Resim : 2

Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizide 'Dilara' karakterini Selda Özer canlandırıyordu.

3 / 6
Asmalı Konak'ın Dilara'sını görenler tanıyamadı! İşte son hali... - Resim : 3

Birçok dizide yer alan Selda Özer son yıllarda gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu.

4 / 6
Asmalı Konak'ın Dilara'sını görenler tanıyamadı! İşte son hali... - Resim : 4

Son olarak 2013 yılında 'Kaçak' dizisinde rol alan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.