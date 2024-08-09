Ata Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı
Deniz tutkunu olan ve yaz aylarını çoğunlukla Bozcaada ilçesinde geçiren komedyen Ata Demirer, bu yaz da aynı yeri seçti. Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı.
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Bozcaada'ya olan tutkusuyla bilinen Ata Demirer, adeta yaz aylarında zamanının büyük bölümünü burada aldığı evde geçiriyor.
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Kış aylarını İzmir Urla'da yaz aylarını ise Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer'in yeni merakı dalgıçlık.
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Denizi çok seven ünlü oyuncu, İstanbul’a gelmeden önce yaşadığı Bozcaada’da dalış yaptı. Derinliklerde huzur bulan Demirer'in su altı pozları dikkat çekti.
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Demirer'in fotoğrafları takipçilerinin ilgi odağı oldu.