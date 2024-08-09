Ata Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı

Deniz tutkunu olan ve yaz aylarını çoğunlukla Bozcaada ilçesinde geçiren komedyen Ata Demirer, bu yaz da aynı yeri seçti. Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı.

1 / 6
Ata Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı - Resim : 1

Bozcaada'ya olan tutkusuyla bilinen Ata Demirer, adeta yaz aylarında zamanının büyük bölümünü burada aldığı evde geçiriyor. 

2 / 6
Ata Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı - Resim : 2

Kış aylarını İzmir Urla'da yaz aylarını ise Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer'in yeni merakı dalgıçlık.

3 / 6
Ata Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı - Resim : 3

Denizi çok seven ünlü oyuncu, İstanbul’a gelmeden önce yaşadığı Bozcaada’da dalış yaptı. Derinliklerde huzur bulan Demirer'in su altı pozları dikkat çekti.

4 / 6
Ata Demirer, Bozcaada'da dalış yaptığı anları paylaştı - Resim : 4

Demirer'in fotoğrafları takipçilerinin ilgi odağı oldu.